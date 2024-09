Iga võitmata jäänud etapi eest jääb Verstappenil miljon eurot saamata

Verstappeni tuleviku üle spekuleeritakse endiselt. «Kõik pole veel kivisse raiutud,» märkis Schumacher hollandlase rahulolematuse kohta. «Tal pole kannatust ja ta ei jää igavesti Red Bulli. Minu teada ütles Mercedes Maxile, et neil on tema jaoks alati koht vaba.»

Ka raha võib suurt rolli mängida. «Ta kaotab umbes miljon eurot iga etapi eest, mida ta ei võida. See on uskumatu. See on palju raha, millest ta ilma jääb. Lisaks veel sellele, et sportlikult ei lähe enam hästi,» ütles Schumacher.