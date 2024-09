VIDEO Kalev/Cramo peatreener Meistrite liiga kvalifikatsiooni eel: peame keskenduma oma mängule

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula rääkis päev enne mängu antud videointervjuus, et Levice on tagamängijatega meeskond. «Seal on üks kindel liider Ameerikast, lisaks veel Rootsist ja Soomest. Nendest kolmest sõltub väga palju. Meie eesmärk on need tagamängijad kontrolli alla saada,» nentis juhendaja.

Kontrollmängudes oli rohkem vastaseid enne Meistrite liiga kvalifikatsiooni, et Rannulal oleks võimalik oma juhendatavatest parem pilt ette saada. Mida on viimased treeningud näidanud? «Saime oma õppetunnid kätte. Praeguses hooajafaasis oleme täitsa okeilt valmis. Pisivigastused lõid natukene rütmi sassi, aga neid ikka juhtub,» vastas ta.

Kalevil on viimastel nädalatel olnud suurimaks küsimärgiks liidriks värvatud ameeriklase Arik Smithi tervis. «Praegu pole veel 100 protsenti kindel. Tegime otsuse, et ta ikkagi proovib, kuid homses mängus tema roll nii suur pole. Kui peaks edasi saama, siis finaalmängus on tal see suurem,» teatas juhendaja.

Rannulal on Kalev/Cramo peatreenerina kolmas eurosarja kvalifikatsiooniturniir järjest. Mida on need talle õpetanud? «Just see vaimne pool, et me üle ei mõtleks ja eelkõige oma mängule keskenduks. Siiamaani on vastasele keskendumisele liiga palju rõhku pandud.»

Kvalifikatsiooniturniir mängitakse Türgis play-off-süsteemis. Osa meeskondi pääses otse poolfinaali (ka Kalev/Cramo), teised peavad mängima ka veerandfinaali. Kalevi osalusel peetava miniturniiri teisel tabelipoolel pääses otse poolfinaali Tšehhi korvpalli kauaaegne lipulaev Nymburk, kes sai vastaseks Kosovo klubi Trepca.