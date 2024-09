FIA boss kritiseeris vormelisõitjate kõnepruuki: mitu korda minutis pead sa ropendama?

Naftariigist pärit pealik jagas oma rahulolematust hiljutises intervjuus Autosportiga. Tema arvates pritsivad vormel-1 teleülekannetes piloodid oma suust liiga palju vandesõnu ja roppust. «Me ei ole räpparid. Mitu korda minutis pead sa ropendama? Me ei taha sellest osa saada,» selgitas FIA boss. «Keegi on otseülekandes nii ropu suuga. Tänapäeval on olemas tehnoloogia ja kõik on veebi salvestatud.

Me peame seda asja uurima. Kui võimalik, siis vähendada seda roppust, mida avalikult öeldakse. Kujutage ette, et istute oma lastega televiisori ees ja vaatate võistlust ning siis ütleb keegi kõik need räpased sõnad.»

Sel nädalavahetusel peetakse Singapuri etapp. Enne seda küsiti seitsmekordselt maailmameistrilt Lewis Hamiltonilt, mida tema asjast arvab.

Legendaarsel vormelisõitjale ei meeldinud FIA bossi kriitika toon ja sõnastus. «Ta kasutab sõna räppar kui stereotüüpi. Enamik räppareid on mustanahalised. Alateadlikult ütleb ta, et me ei ole nagu nemad. Ma arvan, et see oli lihtsalt valesti sõnastatud,» sõnas britt.