Enne mängu

Kalevi poolelt püsivad endiselt küsimärgi mängujuhi Arik Smithi kohal, kes pole pärast 31. augusti vigastust korralikult treeninudki. «Praegu pole veel 100 protsenti kindel. Tegime otsuse, et ta ikkagi proovib, kuid homses mängus tema roll nii suur pole. Kui peaks edasi saama, siis finaalmängus on tal see suurem,» avas pealik eile tausta.

Rannulat ootab Kaleviga ees juba kolmas eurosarja kvalifikatsiooniturniir järjest. Mida on eelnev õpetanud? «Just see vaimne pool, et me üle ei mõtleks ja eelkõige oma mängule keskenduks. Siiamaani on vastasele keskendumisele liiga palju rõhku pandud,» vastas ta.