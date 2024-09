Olümpiavõitjast igiliikur teatas suurest otsusest

52-aastane Jagr alustas Tšehhis oma karjääri 37. hooaega, mis jääb talle ka viimaseks. Sellest otsusest andis teada tema agent Jaroslav Zidek.

Juba aastaid on räägitud, millal legendaarne hokimees oma suure karjääri lõpetab, ent seni polnud ta märke väsimusest näidanud. Ka praegu on ta veel piisavas vormis, et kodumaal karjääri jätkata, aga nüüd otsustas ta kevadel siiski uisud varna riputada.

Sellest, et ta on endiselt suurepärases vormis, andis aimu ka alanud hooaja esimene kohtumine Tšehhi kõrgliigas. Vanameister suutis Kladno meeskonna avamängus saada kirja ühe söödupunkti, ent kohtumine Pardubicele kaotati 1:5.

«Jaromir armastab jäähokit väga. Ta tervis on endiselt hea ja probleemid selles osas puuduvad. See on ka põhjus, miks ta otsustas tänavu veel jätkata. Enne mängu teatas siiski Jaromir ametlikult, et kevadel lõpetab ta oma sportlaskarjääri,» teatas Zidek.

Jagr on oma karjääri jooksul võitnud sisuliselt kõik, mis võimalik. Ta on kroonitud kahekordseks NHLi meistriks, koodise ridades on ta võitnud nii olümpiakulla kui ka MM-tiitli. NHLis pidas ta kokku 1733 põhihooaja kohtumist, milla jooksul õnnestus koguda 1921 resultatiivsuspunkti.