Raieste algavast hooajast: soovin stabiilsust, kindlat rolli ja rohkem mänguminuteid

Algav hooaeg on Raieste jaoks tähtis, kuna tema praegune leping Baskoniaga lõppeb ning jätkamiseks tuleb end kahtlemata tõestada. 25-aastane eestlane tunneb siiski, et mingit lisapinget tal selles osas kindlasti pole. Ääremängija loodab siiski näidata mängu, mis aitab tal karjääri Baskonias jätkata.

«Ma ei arva, et oleksin erilise surve all. Soovin lõpuks lihtsalt seda aastat nautida. Kavatsen tänavusest aastast võtta nõnda palju kui võimalik,» lausus Raieste Hispaania meediale antud intervjuus.

Vitoriat enda teise koduna pidava Raieste sõnul on Baskonia tänavu kahtlemata konkurentisvõimeline, ent neil läheb ilmselt veidi aega, kui lõpuks näidatakse oma parimat mängu. Teatavasti on Baskonias tänavu väga palju uusi täiendusi ja lisaks sellele saabus uueks peatreeneriks Pablo Laso.

«Tasapisi saavad uued mehed meie süsteemiga tuttavaks. Samuti harjume veel Pablo stiiliga ja meie lagi on kaugel sellest, mida praegu oleme näidanud. Seega on meil veel palju parandamisruumi,» tõdes Raieste, kelle hinnangul on Laso Euroopa üks paremaid treenereid.