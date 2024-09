Erm ei mahu EM-tiitlist hoolimata aasta parima nominentide sekka

Kahjuks ei olnud need saavutused piisavad, et jõuda Euroopa 10 parema kergejõustiklase nominendi hulka. Kümnevõistlejatest on seal esindatud ainult olümpiavõitjaks kroonitud norralane Markus Rooth. Lisaks talle on veel nimekirjas Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Leonardo Fabbri, Matthew Hudson-Smith, Gianmarco Tamberi, Karsten Warholm, Mykolas Alekna, Jordan Diaz ja Miltiadis Tentoglou.