Tšiilis kolmandat võitu jahtiv Tänak: see on kindlasti sõitjate ralli

Tšiili ralli on Tänakule olnud väga edukas. Eestlane on ainus sõitja, kes suutnud seal võidutseda, kui see toimunud MM-etapina. Triumfid saabusid nii 2019. aastal kui ka mullu. Nõnda on Tänak suutnud esikoha noppida nii Toyota kui ka Fordi roolis. Nüüd on võimalus sama teha Hyundaiga.

Tänaku sõnul on rehvide eest hoolitsemine Tšiilis väga oluline. «Kui viimati siin olime, siis olid teed rehvidele väga nõudlikud. Nõnda oli kõige keerulisem just rehvide säilitamine. Samuti olid kiiruskatsed küllalt nõudlikud, kuna nendes kombineeriti nii kiired kui ka aeglased lõigud, mis sarnanevad Soome ralliga,» lausus Tänak. «Seda võib pidada sõitjate ralliks, kuna seal on kõike.»

2019. aasta maailmameistri hinnangul pole siiski varasematest kogemustest liiga palju kasu, kuna tänavu on tal kasutada ikkagi uus auto, millega ta pole Tšiilis veel kihutanud.

«Kogemused on alati head, aga möödunud aasta võidust on keeruline midagi kaasa võtta, kuna sõitmise teises meeskonnas ja teise autoga. Auto peab töötama väga hästi ja meile enesekindlust süstima. Üks on selge, et peame endast maksimumi andma ja eesmärgiks on kahtlemata võit,» kostis Tänak.

Tšiili MM-ralli sõidetakse 26.-29. septembril. Postimees vahendab sündmusi tekstipõhises otseblogis.