Jalgpall on teatavasti muutunud omaette majandusharuks, kus keerutatakse miljardeid. Tegutsemiseks on loodud reeglite rägastik, aga mõni püüab selles ikka auke leida, et mängida veelgi suuremat mängu. Üks tulega mängijaid on Manchester City, keda püütakse nüüd vastutusele võtta.

Asi on nõnda karm, et Inglismaal nimetatakse toimuvat «sajandi protsessiks». Erinevad meediakanalid kasutavad seda väljendit lausa pealkirjades. Kui City jääb süüdi, on tegemist kõigi aegade ühe suurema – kui mitte suurima – finantsskandaaliga spordis. Briti meedia väitel võib sel juhul Cityt halvimal juhul oodata väga suure arvu punktide ära võtmine või suisa kõrgliigast välja heitmine.

Ühel poolel on Premier League, teisel neljal viimasel aastal riigi meistriks kroonitud Manchester City. Premier League’i kolmeliikmelise sõltumatu distsiplinaarkomisjoni istungid algasid esmaspäeval. BBC teatel on oodata, et need kestavad kuni kümme nädalat ja otsus peaks välja kuulutatama järgmise aasta kevadel.