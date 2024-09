Šokeeriva avaldusega lagedale tulnud Rootsi suusatäht: see on minu elu!

Kümnekordne MM-medalist teatas loobumisest, kuna soovib oma elus midagi muud samuti proovida peale professionaalse murdmaasuusatamise. Mitmed inimesed kritiseerisid rootslannat, kuna ta justkui lõpetab enne karjääri säravamaid aastaid. Samas on ta võitnud juba praeguseks nõnda palju, milleni enamik suusatajaid kunagi ei jõua.

Nõnda otsustas Karlsson enda otsust veidi selgitada. «Olin üllatunud, kui nägin, et inimestel on minu otsuse kohta nõnda palju arvamusi. See on minu elu! Las ma teen, mida soovin. Paljud inimesed vahetavad minu vanuses töökohti, aga tippsportlase jaoks on see liiga palju tahetud,» lausus Karlsson Aftonbladetile.

Kokku on Karlsson võitnud tiitlivõistlustel 11 medalit, ent ainult üks neist kuldne. Kõige enam tekitab talle meelehärmi individuaalse kuldmedali mitteolemasolu. See on tema eesmärk järgmistel aastatel. Tal on seda võimalik jahtida kahel MMil kui ka olümpiamängudel.

«Loodan, et inimesed mõistavad mind õigesti. Praegu ei soovi ma midagi muud peale murdmaasuusatamise teha. Ma armastan enda igapäevaelu ja ei muudaks praegu midagi. Samas olen motiveeritud, et mul on finišijoon paigutaud ja teadmine, et miski ei kesta igavesti. Soovin nõnda karjääri viimastest aastatest võtta võimalikult palju välja,» kinnitas Karlsson, kes ei välistanud, et võib pärast 2027. aastat ikkagi sportlaskarjääri jätkata, kui talle peaks see nõnda palju meeldima.