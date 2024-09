Eestit esindav iluuisutaja langes seksuaalrünnaku ohvriks

«Minu viimaseid kuid iseloomustavad lakkamatud reisid Prantsusmaa ja Kanada vahel. Iga lennu ja piiriületusega eemaldusin üha enam liuväljast, mis on alati olnud mu pelgupaik. Paljud minu jälgijatest on ilmselt märganud, et ma ei ole viimasel ajal sotsiaalmeediasse midagi postitanud. Täna on sobiv aeg sellest rääkida,» kirjutas Mazingue Instagramis.

Vahejuhtum leidis aset ühel eelmise hooaja võistlusel. «See algas nagu iga teine, kuid ühel hetkel muutus kõik. Sattusin teise sportlase seksuaalrünnaku ohvriks. Sel hetkel jäi aeg seisma ja koos sellega kadus ka mu hääl. Vaikisin mitu nädalat, lukustatuna üksindusse. Ma ei julgenud seda kellegagi jagada,» lisas ta.

«Ühel päeval leidsin jõu rääkida juhtunust oma lähedastele. Nad ulatasid mulle käe, meenutasid mulle, et ma ei ole üksi ja et vaikimine ei tohiks muutuda minu koormaks. Nende toetusega tegin raske, kuid vajaliku otsuse: alustada õiguslikku menetlust,» kirjutas Mazingue ning lisas, et ei lase teo toimepanijal karistuseta pääseda.

Lisaks teatas prantslanna, et võtab sotsiaalmeediast pausi. «Olen teadlik, et see postitus tekitab küsimusi. Kuid hetkel palun, et te ei teeks ennatlikke järeldusi,» kirjutas ta lõpetuseks.

21-aastane Mazingue on Eestit esindanud 2021. aasta algusest. Koos Tallinnast pärit Marko Jevgeni Gaidajenkoga saavutati tänavu jaanuaris toimunud EMil 20. ja märtsis toimunud MMil 33. koht.