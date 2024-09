Soome hakkab suusatajatelt koguma kümnist. Rehemaa teab, kus nende raha põleb

Soome suusaliit teatas, et algaval talihooajal peavad kõik nende murdmaakoondislased maksma igal MK-etapil osalustasu, mis on maksimaalselt 500 eurot. Põhjuseks suusaliidu kehv rahaline seis ja kokkuhoiupoliitika. Eesti suusatajad sellisest tasust pääsevad, kuid alaliidu peasekretär Kristjan Koll möönis, et murdmaasuusatamine on muutunud väga kalliks spordialaks.