Olümpiasportlase jalad hakkasid imelikult kipitama – peagi võitles ta haiglas elu eest

29-aastane šveitslane on viimasel ajal mitu korda viibinud haiglaravil. Tokyo mängudel vabamaadluses osalenud sportlase sõnul diagnoositi tal paar kuud tagasi meningiit, mille tagajärjel vaevasid teda mõnda aega ka epilepsiahood.

«Kavatsesin Coca-Cola külmkapist ära tuua, kuni järsku märkasin, et ei saa enam kõndida. Mu jalad läksid tuimaks. Minut hiljem märkasin, et mu keel läks tuimaks. Ma ei suutnud enam normaalset lauset öelda,» sõnas Reichmuth.

Seejärel sattus ta paaril korral epilepsiahoogude tõttu haiglasse tagasi, pärast mida leiti tema haiguse kontrolli all hoidmiseks sobiv ravim. Arstide sõnul peaks Reichmuth lõpuks täielikult paranema: see on lihtsalt väga pikk protsess.