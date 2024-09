Eesti naiskond oli maleolümpial taaskord võidukas

Naiste turniiril tõusis ainuliidriks Kasahstan 16 matšipunktiga 18st. Teisel kohal on India 15 matšpunktiga. 3.-11. kohal on 9 naiskonda 14 matšipunktiga, kelle järjestus lisanäitajate põhjal on järgmine: Hiina, Armeenia, Poola, USA, Hispaania, Saksamaa, Ukraina, Gruusia ja Vietnam. Kümnendas voorus kohtuvad tipus omavahel Kasahstan ja Gruusia ning India ja Hiina.