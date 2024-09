Kas Virvest võib järgmisel aastal näha Rally1-auto rooli taga?

WRC promootor on tänavu andnud võimalusi lootustandvatele ERC ja WRC2 pilootidele Rally1-autoga sõita. Lõunanaaber Mārtiņš Sesks oli esimene abisaaja ja üllatas kõiki oma sooritustega Poola ja Läti rallil. Samuti debüteeris Soome ralliäss Sami Pajari kodusel etapil Toyota Rally1-autoga. Mõlemad mehed on ka järgmisel nädalavahetusel peetava Tšiili ralli stardis.

Saarlane võib olla järgmine. WRC promootori spordidirektor Peter Thul tunnistas hiljuti, et Virves on kindlasti üks nimi pikas nimekirjas. Eestlane on aga optimistlik, et tema hiljutised esitused WRC2s on ta asetanud üheks esimeseks nimeks.

«Ma tõesti loodan seda,» vastas Virves Dirtfishile. «See on väga tore ja õige asi, mida nad nüüd Mārtiņši ja Samiga teevad. Nii peabki, sest muidu tunduks, et noortel sõitjatel ei ole võimalik saada Rally1-autodega sõita.

Mārtiņš ja Sami näitasid oma esimestel rallidel Rally1-autodega väga head kiirust. See on mulle andnud lisalootust. Suudame WRC2s olla väga konkurentsivõimelised. Kui ma saaksin järgmisel aastal terve hooaja sõita, siis arvan, et kui me jõuame Rally Estoniani, oleks väga hea aeg Rally1-auto rooli taha istuda.»

Virves loodab, et järgmisel aastal saab ta terve hooaja kaasa teha: «Oleme näidanud, et meil on kõik selleks vajalik olemas. Hetkel on veidi puudu järjepidevusest, aga see ei ole suur probleem, sest mul pole võrreldes teiste ralliässadega nii palju sõiduaega olnud.»