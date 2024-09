Hääl rallisõitjate seast: hübriid võiks WRCst kaduda

Selle mõttega tuli lagedale Kreeka rallil Hyundai kolmanda Rally1-auto rooli taga istunud hispaanlane Dani Sordo. Tema igatseb ilma hübriidita sõitmise lihtsust ja tunneb, et WRC oleks sõitjatele ilma selleta lõbusam: «Hübriid töötab vahelduva eduga. See pole küll minu otsustada, aga ilma selleta on palju loomulikum ja lõbusam kihutada. Ongi ainult gaas ja pidur, nagu oli vanasti»

Hispaanlast häirib see, et pidevalt on hübriidajamiga probleeme. «Palju peab jälgima: nüüd süsteem laeb, enam mitte, nüüd annab võimsust. See kõik on veidi imelik ja keeruline,» sõnas Sordo DirtFishile.

2027. aastal kehtima hakkavad WRC regulatsioonid jätavad mootori kasutamise võimalused tiimi avatuks, et hübriidajamit ei nõuta. «Kõige parem variant on see, et iga võistkond saab tulla ja valida just selle jõuallika, mida ta tahab. Minu jaoks on see väga positiivne,» ütles rahvusvahelise autoliidu (FIA) asepresident Robert Reid väljaandele.