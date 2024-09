Korvpallitäht sõlmis ühe tulusaima lepingu NBA ajaloos

Embiidil kehtis leping veel kaks hooaega, aga otsustas veel kolmeks hooajaks pikendada. 30-aastane korvpallur saab selle eest 193 miljonit dollarit, mis teeb lepingu koguväärtuseks 301 miljonit dollarit ehk umbes 269 miljonit eurot. The Athleticu andmetel on see üks kolmest tulusaimast lepingust liiga ajaloos. Juulis pikendas Boston Celtics lepingut Jayson Tatumi (314 miljonit dollarit) ja Jaylen Browni (304 miljonit dollarit).