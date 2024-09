Hein tegi Hispaania kõrgliigas hooaja kolmanda nullimängu

Kohtumise käigus tegi Hein kolm tõrjet ning üldjoontes kulges mäng suhteliselt kinniselt. Avapoolaja lõpus elas Valladolidi klubi üle ehmatuse, kui nende värava eest sai palli peaga suunata Real Sociedadi esindav Sheraldo Becker. Valladolidi päästis kaotusseisu sattumisest aga just Hein, tehes antud olukorras supertõrje.

Valladolid on 20 meeskonnaga liigas nelja punktiga 17. kohal, Real Sociedadi on kuueteistkümnes. Juhib Barcelona, nende kannul on neljapunktilise kaotusega Atlético de Madrid.