Maailma kolmas reket intensiivsest võistluskalendrist: tõenäoliselt nad tapavad meid

21-aastane hispaanlase sõnul on ka temal kohati raskusi enda motiveerimisega: «Mõnikord ei taha ma turniirile minna. Ma ei hakka valetama – olen seda paar korda tundnud. Mõnikord ei tunne ma end üldse motiveerituna. Aga nagu olen mitu korda öelnud, mängin oma parimat tennist siis, kui naeratan ja naudin seda, mida väljakul teen. See on parim võimalus (ennast) motiveerida,» sõnas ta.