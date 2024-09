Eesti kurlingupaar jõudis suure slämmi turniiril poolfinaali

Poolfinaalis kohtuvad eestlased Jaapani kurlingupaariga Tori Koana ja Go Aoki, kes asuvad hetkel maailma edetabelis neljandal kohal.

Lill sõnas toona, et tegemist on tugeva vastastega «Isiklikult ootame väga kohtumist Jaapani kurlingupaariga, kes on tugevad ning meie jaoks vähe tuntud vastased. Näiteks möödunud hooajal võitsid jaapanlased absoluutselt kõik tipptasemel rahvusvahelised turniirid, kus nad osalesid,» kommenteeris Lill toona.