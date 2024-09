Tippsatsi kuival hoidnud Mets ja St. Pauli said Bundesligas silma pähe

Tänased külalised on viimastel aastatel olnud tippmängus kodustel meistrivõistlustel ning jõudnud alagrupist edasi ka Meistrite liigas. Selle valguses kujunes nende õhtu Hamburgis isegi ootamatult raskeks.

St. Pauli oli viimane punktita sats. Nüüd jagatakse saatust Bochumi ja Kieliga. Samas on nende ees trio kolme silma peal, nii et vahed püsivad väikesed. Kahe võidu kõrvale teise viigi saanud Leipzig on kuues, mullu lõpetati neljandana.