Nymburki peatreener: alistasime Kalev/Cramo uskumatul viisil. Hävitasime nende süsteemi

«Olen tiimi üle äärmiselt uhke. Juba esimesest päevast saati olen tundnud, et me peaks mängima Meistrite liigas. Ja nüüd oleme kohal. Saime sellega hakkama uskumatul viisil,» pajatas Nymburki itaallasest juhendaja, kes alustas klubis teist hooaega.

Kui Kalevil patustas esimeses 20 minutiga 11 pallikaotusega, kogunes neid lõpuks lausa 28. Peatreener Heiko Rannula nentis, et see «võib-olla eurosarja mingi rekord.» Igal juhul oli neil teisel poolajal raskusi isegi korralikult viskele saamisega.

«Meie mäng võib kohati olla riskantne. Kui kõik ei pinguta päris maksimumi peal, võib see kätte maksta. Aga praegu see toimis. Tahtsime võitu nii väga, et tegimegi imelise partii,» lisas Rannulast aasta noorem, 40-ne Tabellini.