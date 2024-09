Ogier jätkab võitlust: ma pole nii negatiivne kui Jari-Matti

Tõsi, Toyota vaatenurgast on seis üsna kurjakuulutav. Kolm etappi enne hooaja lõppu on tabeli tipus Hyundai mehed: Thierry Neuville 192, Ott Tänak 158 punktiga. Ogier kaotab liidrile 38 silmaga. Tiimide arvestuses on Lõuna-Korea autotootja peal 445 vs. 410.

«Olen realist ja tunnistan, et seis ei näe hea välja. Aga ma pole nii negatiivne kui Jari-Matti. Tegemist on ikkagi ralliga, kus keegi pole immuunne ebaõnnele, mis tabas meid näiteks Soomes ja Kreekas,» pajatas Ogier usutluses AutoHebdole.

«Siht on vähendada vahe alla 30 silma. See nõuaks ideaalset rallit. Kolm võistlust on veel pidada, laual on kõvasti punkte. Me ei anna alla, võitleme täiega.»