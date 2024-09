MM-tiitli pärast konkureeriv Ogier: meil tuleb lihtsalt lõpuni uskuda

Pärast seda ongi Ogier sisuliselt kaasa löönud kõikidel rallidel - erandiks on Poola MM-etapp, mis jäi vahele avarii tõttu -, kuid päris lõpliku sõrme selles osas, et ta üritabki jahtida MM-tiitlit, andis prantslane enda sõnul alles septembri alguses Kreekas.

«Seega kui otsustasime, et löön ka hooaja neljal viimasel rallil kaasa, siis sai ühtlasi otsustatud, et annan endast igal pool maksimumi. Samas olen oma MM-tiitli šansse silmas pidades olnud kogu aeg realist. Need polnud siis väga suured ja praegu on need veelgi väiksemad, kuid meil tuleb edasi võidelda,» sõnas Thierry Neuville'ist 38 punkti maha jääv prantslane.