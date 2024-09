Ringkonnakohus muutis osaliselt õpilase löömise eest süüdi mõistetud treeneri karistust

«Süüdistatava eesmärk oli kannatanu tähelepanu juhtimine, ühestki välisest asjaolust ei nähtu, et lööki oleks rakendatud suuremat jõudu. Keegi ülekuulatud inimestest ei väida end olevat muhku näinud. Inimese kolju ei ole sile ning eriti kukla piirkonnas katsudes on tunda erinevad kumerused. Vaid kukalt katsudes öelda, kas tegemist on tavapärase olukorra või löögi tagajärjel tekkinud muhuga, on äärmiselt keeruline.»