Seda põhjusel, et Põhja-Korea rahvusnaiskond tõstis Colombias toimunud U20 maailmameistrivõistlustel pea kohale MM-tiitli.

Tegemist pole esimese korraga, kui Põhja-Korea on saanud rõõmustada jalgpallis MM-tiitli üle. Nimelt saaatis nende U20 naisi saatis edu ka 2006. ja 2016. aastal ning ühes Saksamaa ja USAga ollaksegi selle vanuseklassi edukaim koondis, kolme tiitliga.

Täiskasvanute klassi pole see edu siiski täiel määral üle kandunud. Kuigi iga nelja aasta tagant toimuvatel Aasia meistrivõistlustel on võidetud nii kuld (2014) kui ka hõbe (2010 ja 2022), siis MMidel/OMidel ollakse siiani piirdutud kas alagrupiturniiriga või jäädud eri põhjustel sootuks tiitlivõistlustelt kõrvale.