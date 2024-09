Eesti sprinter mekkis Hiinas võidurõõmu, Mihkels näitas taas väge

«Üritasime asja kontrollida ja saime sellega päris hästi hakkama,» vahendab Eesti jalgrattaliit oma kodulehel Nisu teise etapi järel sotsiaalmeediasse kirjutatut. «Vahefinišis suutsime Laasiga olla esimene ja teine. Peale seda said kolm meest eest ära, kellest üks oli Karl Patrick. Seitse kilomeetrit enne lõppu saime nad kätte. Vedasime Laasi lahti ja ta võitis.»

«Terve päev oli väga aktiivne ja raske. Pidevalt pidi valmis olema, sest konkurendid üritasid ilma meieta minema pääseda grupist. Ühel hetkel sai 15-20 meest eest, kelle seas olin ainult mina meie omadest. Kehv seis, kuid õnneks suutsin nii palju kaarte seal segada, et tagant tulid Laas ja Räim järele. Vahefinišites aitasime Laasi, kuid kahjuks ei suutnud me talle lõpus enam korraliku lahti vedamist teha. Ta pidi 300 m enne joont sprinti alustama, kuid vastutuules jäi see pikaks. Kokkuvõttes oleme velotuuriga rahul,» lisas ta.