Olümpiamängud Indias? Riigil on suured ambitsioonid

Modi pidas pühapäeval kõne USAsse kolinud India päritolu inimestele. Seal teatas ta riigi ambitsioonidest. «Pariisi olümpiamängud just lõppesid. Väga varsti näete spordipidu ka Indias. Me teeme kõik endast oleneva, et korraldada 2036. aasta olümpiamänge,» ütles Modi NDTV vahendusel.

See pole esimene kord, kui Modi on rääkinud olümpiamängude korraldamisest, vaid kuu aega tagasi hõiskas ta sellest ka India iseseisvuspäeval peetud kõnes: «Meie unistus on korraldada 2036. aasta olümpiamängud, me teeme selleks praegu ettevalmistusi.»