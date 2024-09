GALERII EOK presidendiks pürgiv Kersti Kaljulaid nimetas oma peamised abilised

Spordi rahastamisest rääkides tõi Kaljulaid välja, et see on iga EOK presidendi üks peamisi vastutusvaldkondi. Samas on tema hinnangul selge, et riigieelarvest tuleva raha hulk lähiajal suurusjärkude võrra ei kasva. «Sellegipoolest on võimalik kokku leppida rahastamismudel, mis annaks tulevikukindluse, sidudes selle näiteks hasartmängumaksu laekumisega. Konstruktiivsed suhted valitsusega on tähtsad, et sünniks teineteisemõistmine. EOK maine nii valitsuse kui avalikkuse silmis peab olema selline, et meiega tahetaks koostööd teha,» ütles ta.