Agressorriigi diktaator rikkus ROKi reegleid. Ukraina spordiminister nõuab karmimaid sanktsioone

Reeglite järgi ei tohi agressorriigi sportlased võistleda ega esineda oma kodumaa lipu all, riigi värvides ega esitada hümni. See kehtib nii enne olümpiat, selle ajal kui ka pärast seda.

Ukraina spordiminister Matvi Bidnõi pöördus rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) poole ja nõudis karmimaid sanktsioone Venemaa ja Valgevene sportlaste vastu. «Tseremoonia on vastuolus neutraalsuse põhimõtetega ja näitab, et Valgevene ignoreerib täielikult ROKi nõudmisi. Me ootame, et ROK võtaks viivitamatult meetmeid,» ütles Bidnõi DW-le.