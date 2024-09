«Suve alguses kirjutasin suusaliidule, et nad võiksid mind kõikidele MK-etappidele kirja panna. Nüüd alles hiljuti sain suusaliidult vastuse, et neil ununes mind Šveitsi MK-etapile kirja panna. Praegu olen seal ootenimekirjas. Ma ei tea, kas saan peale või mitte. See on natukene tobe olukord, kuid mul pole väga midagi teha,» rääkis sportlane Vikerraadio saates «Spordipühapäev».