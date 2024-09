Kaljulaidi eesmärgid EOK juhina: innovatsioon, andmepõhisus ja muidugi olümpiamedalid

Kaljulaid liitus presidendiralliga kolm ja pool nädalat tagasi ning on terve selle aja vältel korrutanud kui mantrat, et EOK vajab muutust. «Mõistlik on kuulata, mis on inimeste mured ja eesmärgid. Me lubame, et teeme otsuseid läbipaistvalt, kuid langetame ka otsuseid, mis kõik pole meeldivad,» rääkis Kaljulaid, toonitades, et uisapäisa ei hakata toimivaid tippspordi toetusmehhanisme lõhkuma, vaid uuendused hakkaksid toimuma järk-järgult.