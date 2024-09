Peamine etteheide rahvusvahelisele autoliidule (FIA) ja WRC-le on, et praegune süsteem ei hinda piisavalt etapivõite. Laupäeva ja pühapäeva lahkulöömisega loodi olukord, kus nädalavahetuse kiireim ei pruugi teenida kõige rohkem punkte. Tõsi, võistluste viimane päev on muutunud põnevamaks, aga eelnevat ülesehitust saaks parendada.