Heinale lauldakse kiitust nii sotsiaalmeedias kui ka ajaleheveergudel

Ka sotsiaalmeedias lauldi pärast mängu Heinale pigem hosiannat, samal ajal kui ülejäänud tiimi hurjutati.

«Kui tähtis on Karl Hein Valladolidi jaoks! See tulemus oli meie jaoks häbiväärne, kuid just tema hoidis Sevillat nõnda kaua kinni,» kirjutas üks kasutaja.

«Kui tähtis on Karl Hein Valladolidi jaoks! See tulemus oli meie jaoks häbiväärne, kuid just tema hoidis Sevillat nõnda kaua kinni,» kirjutas üks kasutaja.

«Nii mõnigi arvab, et ma olen hull, arvestades, et talle on tänavu löödud kõige rohkem väravaid Hispaania kõrgliigas, kuid ma tõesti leian, et Arsenalist laenul olev Karl Hein mängis suurepäraselt,» kirjutas teine ning lisas, et meie mees on ideaalne asendus Valenciale, kelle esiväravavaht Giorgi Mamardašvili siirdub järgmisel aastal Liverpooli.

Alguno me tomará por loco tratándose del portero más goleado de @LaLiga pero...qué gran pinta me parece que tiene Karl Hein, el guardameta del @realvalladolid cedido por el @Arsenal



Me parece el perfecto sustituto de Mamardashvili para la portería del @valenciacf el próximo año — Aitor (@AitorPalacios24) September 24, 2024

Valladolidi peatreener Paulo Pezzolano sõnas pärast mängu: «Mängisime kohati väga hästi, avaldades vastasele survet, mis on võõrsil mängu puhul väga oluline, sest kui me suudame samamoodi ka kodus mängida, oleme kõikide jaoks väga keeruline vastane. Ent kui me teeme selliseid vigu, siis tulistame ise endale jalga. Meil tuleb õppida mängima vastaste kvaliteediga ning olla teadlik, et iga viga võibki tähendada meie jaoks väravat.»

