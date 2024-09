WRC naaseb Monza ringrajale

Seda põhjusega, et just seal pannakse pidulik punkt WRC-sarja ja rehvitootja Pirelli neli aastat kestnud koostööle, mis tänavuse hooaja järel läbi saab.

Kes sõitjatest seal osalevad, pole praeguse seisuga veel teada, kuid kindel on, et Toyota, Hyundai ja M-Sport Ford on kõik Rally1-masinatega esindatud.

«Oleme äärmiselt elevil, et meil õnnestub WRC tagasi meie koju, Monzasse tuua,» sõnas Pirelli rallisuuna juht Terenzio Testoni. «Meie jaoks on see võimalus vaadata tagasi meie neljale aastale, mil WRC-le rehve tarnisime ning mille jooksul äärmiselt palju õppisime. Kuigi jätame MM-sarjaga hüvasti, soovime üritusega ka rõhutada, et autoralli jääb meie jaoks jätkuvalt oluliseks valdkonnaks.»