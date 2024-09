Ronaldo enda poolt järgmiseks superstaariks tituleeritud pallur loodab täita elu unistuse ja osaleda pornofilmis

Praeguseks on Paim trellide tagant välja pääsenud ning avastamas uut tööpõldu, seda täiskasvanute sektoris. «Tahaksin teha pornofilmi. Päris tõsiselt! Siis saaksid kõik mu unistused teoks. Mul pole tüdruksõpra, olen täiesti vallaline,» sõnas ta usutluses Bildile.

Vangis veedetud aja kohta lausus portugallane aga nii: «See oli mulle ja mu perele väga keeruline aeg, kuid ühtlasi ka hea. Ma õppisin, et kõik see, mis tuleb lihtsalt, ei pruugi olla sulle hea. Mõistsin, et ma ei saa sellist elustiili jätkata, vaid pean hakkama tööle ja omama väärikust. Praeguseks ongi mu elu rahulikum. Vangla pole koht minusuguse jaoks.»