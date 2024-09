FOTOUUDIS Jalgpalliliidus pettunud fännid boikoteerisid Kalju-Flora mängu avapoolaega

Esialgu oleks pidanud need kaks tiimi omavahel vastamisi minema juba augustis. Flora ja Paide euromängude tõttu lükati see aga edasi.

Fännidele valmistab muret just see, et kohtumine algab nädala sees kell 17, ajal, mil inimestel saab tavaliselt tööpäev läbi. See pole esimene kord kui mängud on nädala sees nii vara olnud.