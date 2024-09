Kaks aastat tagasi Venemaaga mängimisest keeldunud jalgpallur liitus agressorriigi klubiga

«Rahvusmeeskonna spordidirektor Zvjezdan Misimović helistas mulle ja ütles, et on olemas võimalus pidada sõprusmäng Venemaaga. Ma ütlesin talle, et praegu ei ole mõtet nendega mängida, sest FIFA ja UEFA välistas nad. Sellel mängul ei ole mingit positiivset külge, isegi meie jaoks oleks see väga negatiivselt kajastatud.