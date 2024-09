Norris teab, kuidas Verstappenit peatada: ma annan endast kõik

Kuus GP-d enne hooaja lõppu kaotab teisel kohal olev Norris Verstappenile 52 punktiga. Viimastel võistlustel on britt näidanud oma kiirust. Eelmisel nädalavahetusel peetud Singapuri GP-l võitis Norris ülekaalukalt teiste sõitjate ees. See on tee, mida ta ja McLaren tahavad järgida, et saavutada oma eesmärk.

«Me peame seda tegema igal võistlusel kuni aasta lõpuni, et Verstappen kinni püüda. Töötame kõvasti ja kui jätkan Singapuris näidatud sõitmist, siis on see kindlasti võimalik,» sõnas Norris.

Ülesanne pole teps mitte kerge. Nüüd ei sõltu kõik ainult temast, vaid ka Verstappenist, keda vormelifännid pole harjunud nägema vigu tegemas. «Mul on vaja palju punkte tasa teha ja see ei saa olema kerge. Ma tahan tema domineerimist lõpetada. Max püüab tagada, et seda ei juhtuks,» märkis britt.

Järgmisena on vormel-1-sarja kavas USA GP, mis peetakse 18. kuni 20. oktoobrini. Peale seda on veel viie GP-d