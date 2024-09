Ralli MMi boss andis Robert Virvese osas kõva lubaduse

Promootor andis tänavu juba eeskuju M-Spordile rahalise abi eraldamisega. See võimaldas Poola ja Läti MM-rallidel Rally1 autoga osaleda lätlasest piloodil Martinš Sesksil. Samuti aidati Toyotat, kes sai saata samuti Rally1 autol Soome ralli starti sealse kihutaja Sami Pajari, vahendas portaal rallit.fi.

Noorte sõitjate tubli esinemine on alale teinud head reklaami. «Pakume kõigile tootjatele võimalust mõelda uue sõitja peale ja anname selleks neile rahalist toetust,» ütles WRC Promoteri spordidirektor Peter Thul. Tema sõnul on tootjad võtnud selle info rõõmuga vastu.

Thul märkis, et sama võimalust on pakutud ka Hyundaile, kuid tema teada pole Korea tiimil praegu lihtsalt üleliigset autot.

Sesks sõitis Poolas hübriidita ja avaldas muljet. Thul lausus naerdes, et ta oli lausa kihla vedanud selle peale, et kodusel Läti rallil koos hübriidiga jõuab Sesks auhinnalisele kohale. «Ta peaaegu jõudis!» ütles Thul.

Ta lisas: «Tahame sama projektiga jätkata järgmisel aastal, see toimib uste avajana. Arvan, et järgmisel aastal näeme rohkem hübriidita sõitvaid autosid, ning see tähendab parajat hetke hüppamaks WRC2-st põhiklassi.»