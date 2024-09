Ataman tembutab jälle: kurikuulus treener vihastas ühe klubi välja ning too ei luba nüüd mängijaid koondisse

Ataman tõstis püsti ühe käe kolm ja teise käe ühe sõrme, näidates Galatasaray fännidele, et nad võitsid jalgpallis 3:1. Fenerbahce kogukonna ajas see marru ning klubi teatas, et ei luba Türgi koondisse ühtegi mängijat, kuniks Ataman on selle treener.