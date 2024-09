Algas piletimüük järgmisel aastal Eestis peetavale suure spordiala tiitlivõistlusele

Eesti Uisuliidu presidendi Maire Armi sõnul tähendab taas kord Eestile korraldusõiguse saamine suurt tunnustust: «Võimalus 2025. aastal olla iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste võõrustaja on märk rahvusvahelise uisuliidu poolsest usaldusest. See näitab, et oleme tõestanud end kõrgetasemeliste võistluste heal tasemel korraldajana.»

Arm lisas, et kindlasti tasub EMi tulla kohapeale jälgima: «Lisaks võimalusele osa saada Euroopa parimate uisutähtede etteastetest, ootavad kodupubliku toetust meie võistlejad. Mul on hea meel, et Eestis on hetkel mitmeid väga häid uisutajaid ja tugev sisemine konkurents selle nimel, kes pääsevad Eestit EMile esindama. Kindlasti ootavad publikut emotsioone täis ja meeldejäävad võistluspäevad.»