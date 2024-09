Rallihooaja üllatusmees soovib Tšiilis maitsta võidurõõmu

Fourmaux on end sel hooajal tõestanud ja tõusnud MM-sarja tippude sekka. Kui enne tänavust hooaega polnud prantslane veel kordagi WRC-sarjas poodiumile tõusnud, siis sel aastal on ta kolmanda koha saavutanud nii Rootsi, Keenia, Poola kui ka Soome MM-rallil.

Üldarvestuses on Formaux hetkel 130 silmaga viies, jäädes neljandal kohal paikenavast Toyota sõitjast Elfyn Evansist maha kümne punktiga. Liider on belglane Thierry Neuville (Hyundai) 192, teisel kohal platseerub Ott Tänak (Hyundai) 158 ning kolmandal prantslane Sébastien Ogier (Toyota) 154 punktiga.

«Minu jaoks on see täiesti uus ralli, sest eelmisel aastal kommenteerisin seda Prantsusmaa telekanali Canal+ eetris. Lõuna-Ameerikas on tore sõita. Videode põhjal tundub tegu olevat kiire ralliga, kuid samas on ka aeglasemaid ja tehnilisi kohti,» sõnas prantslane portaalile Rallit.fi.