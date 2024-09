«Silmamunad olid kohe kusagil kuklas» ehk Kuidas iseloomustada Rally1-auto võimu

«See pole aus, see auto on nii kiire! Ma pole kuu aega selles autos istunud, aga kohe kiirendusest on su silmamunad kusagil kuklas. Esimesel kilomeetril oli nägemine parajalt udune,» sõnas Sesks.

Pärast testikatse esimest läbimist tõmbas krüptilise kommentaariga tähelepanu ka Tänak. «Vaatame, kuidas ralli läheb. Praegu on käimas huvitavad ajad ja ma pole kindel, kui palju me tohime rääkida. Ütleme siis nii, et me elame unistuste elu ja naudime selle autoga sõitmist,» sõnas ta, ajades nõnda segadusse ka WRC otseülekande kommentaatorid.