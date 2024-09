Ogier ennustas noorele tiimikaaslasele Tšiili MM-rallilt kõrget kohta

Augustis tegi Pajari Rally1-autoga debüüdi Soome MM-rallil ja seal õnnestus kõik hästi: etapi kokkuvõttes tuli soomlane neljandaks. Sellest tulenevalt andis Toyota septembri esimeses pooles teada, et 22-aastane soomlane saab end sel hooajal Rally1-autoga proovile panna veel ka Tšiili ja Kesk-Euroopa MM-rallidel.

Pajari tiimikaaslase, prantslase Ogier` sõnul võib 22-aastane soomlane Tšiilis sekkuda kõrgesse mängu. «Hea on, et teda ei määratud punkte koguma. See võtab pinge maha,» ütles ta intervjuus Prantsuse ajakirjale AutoHebdo.