Vormelilegend on jabura karistuse saanud Verstappeni tuleviku pärast mures

«Jah, sellised asjad muidugi mõjutavad mu tulevikku,» sõnas Verstappen hiljem portaalile Autosport. «Sa ei saa käituda iseendana, tuleb maadelda mingisuguste veidrustega. Olen oma karjääriga kohas, kus mul pole huvi sääraste asjadega tegeleda. See on jama,» lisas ta.

Verstappeni tuleviku osas on mures ka endine vormelipiloot Ralf Schumacher. «Arvan, et ta lõpetab, kui asjad eskaleeruvad. Ta on iseseisev, piisavalt raha teeninud ning ta on alati öelnud, et ei sõida F1-s igavest,» ütles 49-aastane sakslane Grandprix.com-ile antud kommentaaris ning lisas, et hoiatusest oleks piisanud.