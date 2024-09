Tänak Tšiili MM-ralli testikatse järel: siin pole lihtne head rallit kokku panna, aga see on alati eesmärk

Tšiili ralli on Tänakule olnud väga edukas. Eestlane on ainus sõitja, kes suutnud seal võidutseda, kui see toimunud MM-etapina. Triumfid saabusid nii 2019. aastal kui ka mullu. Nõnda on Tänak suutnud esikoha noppida nii Toyota kui ka Fordi roolis. Nüüd on võimalus sama teha Hyundaiga.

«Naudin siin teedel sõitmist. See on üsna etenduslik üritus ja mitte niivõrd raske autode jaoks, vaid suhteliselt nõudlik juhtide suhtes. Kokkuvõttes pole siin lihtne head rallit kokku panna, aga see on alati eesmärk,» sõnas Tänak ajakirjanikele.

Eelmisel aastal tõi Tänakule Tšiilis edu just oskuslik rehvivalik. Ta oli Rally1 põhisõitjatest ainus, kes võttis laupäeva pärastlõunasteks katseteks kaasa kuus pehme seguga rehvi. Kõik lähedasemad konkurendid läksid rajale viie rehviga, kusjuures neist kaks olid kõva seguga.

«Ma ei ütleks, et olime eelmisel aastal otsuseid tehes väga kindlad ja veendunud, et need olid õiged. Arvan, et sama kehtib ka sel aastal. Jah, mõned katsed on samad, seega saab mõningaid andmeid kasutada, kuid ilm ja temperatuurid on siiski veidi erinevad,» sõnas Tänak rehvidest rääkides.

Küsimuse peale, kas ka sõitjad saavad rehvide säästmisele kaas aidata vastas Eesti ralliäss: «Kindlasti saab sõiduga aidata, aga see sõltub ka palju autost, selle tasakaalust ja sellest, kui säästlikult auto rehvidega ümber käib. Nii et arvan, et see on paljude asjade kombinatsioon.»

Muu hulgas küsiti Tänakult ka eelmiste etappide kohta, kus eestlane on hädas olnud erinevate muredega: «Tõsi, kindlasti ei ole me olnud parimas vormis, eriti sujuvatel radadel, mida ma tavaliselt naudin, seal on olnud raske autot õigesti tööle saada.»

Olgu öeldud, et testikatse võitis Esapekka Lappi (Hyundai).

Postimees vahendab ralliga seonduvat otseblogis.