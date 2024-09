F1 avalik saladus sai ametlikuks

Uudis oli F1 avalik saladus terve viimase nädalavahetuse Singapuris, kus Ricciardo kohta liikusid kuulujutud, et tegemist on 35-aastase austraallase viimase võistlusega. Neljapäeval tuli viimaks kinnitus, et vähemalt hooaja lõpuni liitub meeskonnaga 22-aastane uusmeremaalane Lawson.

«Daniel on olnud tõeline härrasmees nii rajal kui ka väljaspool seda. Ning alati naeratav. Teda jäädakse igatsema, kuid tal on Red Bulli peres alati eriline koht,» ütles RB meeskonna boss Laurent Mekies pressiteates.

Ricciardo ei öelnud Singapuris küll otsesõnu, et see jääb tema viimaseks etapiks, kuid kogu tema kehakeel ja ajakirjanikele antud info sellele viitas.

Ricciardo on tänavu kogunud 12 punkti ja on sõitjate punktitabelis 14. kohal. RB 2025. aasta sõitjatest on kinnitatud vaid Yuki Tsunoda, kes kuulub meeskonda ka tänavu. Lisaks on järgmisest hooajast veel teadmata Kick Sauberi teise sõitja nimi.