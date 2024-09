VASTULAUSE Erich Teigamägi: EOK peamiseks fookuseks peab saama tippsportlaste medalitele platvormi loomine

Selle edu taga on palju, mida võiks kanda üle ka teistele alaliitudele. Oma roll on hästi välja töötatud noortele suunatud võistlussarjal TV 10 Olümpiastarti, aga ka tasemel ja pühendunud treeneritel. Kõige enam näitab ala tugevust see, et mitmed kunagised tipud on jäänud ala juurde ning asutanud kas oma spordikooli või annavad treeneritena oma teadmisi edasi.