Tartu Linnamaraton peab tõenäoliselt registreerimise sulgema

«Oleme maratoni ja poolmaratoni distantsidele planeerinud kuni 20 protsenti kasvu ja 2000 osalejat kuid täna on meil juba ligi 1900 registreerunut. Seega on üsna tõenäoline, et peame varsti registreerimise sulgema,» selgitab jooksu peakorraldaja Indrek Kelk pressiteate vahendusel.

«10 km distantsil on samuti eelmise aasta osalejate numbrid juba ületatud kuid seal on varu natuke suurem. Hetkel on 10 km peale registreerunud 1600 jooksjat ja kõndijat ning varu on veel 400le. Kuna ürituse eelselt on suurim registreerimine just lühematele distantsidele siis pole välistatud, et ka 10 km distantsi pääsmed võivad lõppeda,» lisab Kelk.

Lisaks on heas hoos Linnamaratoni eelõhtul toimuv Friday Night Run. «Reede õhtune Friday Night Run on selges rekordigraafikus. Seal osalejatele limiiti ei ole ning rajale on oodata kahte tuhandet jooksjat. Seepärast teeme sel aastal ka raja algusosa laiemaks, et rahvas ära mahuks. Eks kontserdi- ja lasershow külastajaid ole veelgi rohkem ja see on ainult positiivne. Kes joosta ei taha võib tulla lihtsalt reketi kontserti kuulama ja jooksjatele kaasa elama,» selgitab Kelk.

Samuti toimuvad laupäeval Linnamaratoni lastejooksud, mille kõiki lõpetajaid ootab nii medal, jäätis kui jook. «Hirmu, et midagi otsa saab, seal tundma ei pea. Kõike on varuga,» julgustab peakorraldaja.

13. Tartu Linnamaraton toimub 5. oktoobril. Osaleda on võimalik 10 km, 21 km, 42 km distantsidel ja lastejooksudel. Poolmaratoni distantsil selgitatakse välja ka Eesti meistrid. Tartu Linnamaratoni eelõhtul, 4. oktoobril, toimub 4 km pikkune Friday Night Run.